Собственный кроссовер Lada на российской платформе. Все подробности

Компания «АвтоВАЗ» на протяжении несколько лет трудится над проектом, который должен стать одним из главных драйверов продаж автомобилей Lada в ближайшие годы. Речь идет о машине в популярном сегменте кроссоверов, которая будет спроектирована на исконно российской платформе и сможет претендовать на статус бестселлера марки.

Официальных подробностей и слухов о проекте пока немного, но мы решили собрать их воедино, чтобы сложить о перспективной новинке Lada самую цельную картину.

Что за новый кроссовер Lada?

О том, что «АвтоВАЗ» хочет выпустить новый кроссовер, стало известно в 2022 году. Впоследствии выяснилось, что речь идет о модели, которую построят на платформе B/C. Это отечественная разработка, ранее легшая в основу семейства Vesta.

В 2024 году стартовали тесты этой модели, но пока они проходят в так называемом мул-варианте – кузове Vesta SW Cross, под которым скрывается шасси и агрегатная линейка кроссовера.

Внешний облик машины утвердили еще минувшей осенью. Предполагается, что он будет заимствовать ряд деталей у оригинальной «Весты», но дизайн SUV окажется немного другим по сравнению с легковушками. Автомобилю достанется высокий дорожный просвет и кузов, обеспечивающие солидный объем пространства в салоне для пассажиров и их вещей.

Техническая часть

Lada Vesta SW Cross

Агрегатная гамма кроссовера Lada сейчас находится в строгом секрете, но некоторые журналисты склоняются к тому, что машина может получить под капот недавно дебютировавший в Vesta 1,8-литровый мотор EVO на 122 лошадиные силы, пару которому составит бесступенчатый вариатор. Привод новинки «АвтоВАЗа» будет исключительно передний.

Сроки запуска

Показать машину собираются летом этого года на ПМЭФ-2025, но ее запуск в производство и продажу состоится гораздо позже. Появление «живых» экземпляров кроссоверов Lada намечено на первый квартал 2026 года.