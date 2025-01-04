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Собственный кроссовер Lada на российской платформе. Все подробности

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
LADA Vesta SW Cross 2023 04 1

Компания «АвтоВАЗ» на протяжении несколько лет трудится над проектом, который должен стать одним из главных драйверов продаж автомобилей Lada в ближайшие годы. Речь идет о машине в популярном сегменте кроссоверов, которая будет спроектирована на исконно российской платформе и сможет претендовать на статус бестселлера марки.

Официальных подробностей и слухов о проекте пока немного, но мы решили собрать их воедино, чтобы сложить о перспективной новинке Lada самую цельную картину. 

Что за новый кроссовер Lada?

О том, что «АвтоВАЗ» хочет выпустить новый кроссовер, стало известно в 2022 году. Впоследствии выяснилось, что речь идет о модели, которую построят на платформе B/C. Это отечественная разработка, ранее легшая в основу семейства Vesta.

В 2024 году стартовали тесты этой модели, но пока они проходят в так называемом мул-варианте – кузове Vesta SW Cross, под которым скрывается шасси и агрегатная линейка кроссовера. 

Внешний облик машины утвердили еще минувшей осенью. Предполагается, что он будет заимствовать ряд деталей у оригинальной «Весты», но дизайн SUV окажется немного другим по сравнению с легковушками. Автомобилю достанется высокий дорожный просвет и кузов, обеспечивающие солидный объем пространства в салоне для пассажиров и их вещей. 

Техническая часть

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Lada Vesta SW Cross

Агрегатная гамма кроссовера Lada сейчас находится в строгом секрете, но некоторые журналисты склоняются к тому, что машина может получить под капот недавно дебютировавший в Vesta 1,8-литровый мотор EVO на 122 лошадиные силы, пару которому составит бесступенчатый вариатор. Привод новинки «АвтоВАЗа» будет исключительно передний.

Сроки запуска

Показать машину собираются летом этого года на ПМЭФ-2025, но ее запуск в производство и продажу состоится гораздо позже. Появление «живых» экземпляров кроссоверов Lada намечено на первый квартал 2026 года.

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Фото:Lada

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