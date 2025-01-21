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Следующий Kia Sportage может оказаться совершенно другим: как он будет выглядеть

Текст: Алексей Шмидт
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digital 2027 kia sportage compact suv wants to make the next gen rav4 and cr v jealous 245774 1 1

Пятое поколение кроссовера Kia Sportage появилось на свет в 2021 году, а осенью 2024-го этот бестселлер корейского автопроизводителя обновился. Следующим шагом для такого «паркетника» должен стать переход в новую генерацию, дебют которой ориентировочно должен состояться в 2028-м году.

Приближение к 2030-му году, когда большинство мировых автопроизводителей собираются полностью перейти на электричество, с большой долей вероятности внесет серьезные технические коррективы в самый популярный кроссовер Kia. Скорее всего, «Спортейдж» впервые станет полностью электрическим.

Чего ждать от его дизайна накануне показал грузинский независимый дизайнер с ником «tedoradze.giorgi», выложивший в Сеть неофициальные рендеры на 100-процентов электрического Sportage.

digital 2027 kia sportage compact suv wants to make the next gen rav4 and cr v jealous 1 1
Неофициальный рендер нового поколения Kia Sportage (tedoradze.giorgi)

Как можно заметить на получившихся рендерах, бестселлер Kia в сегменте SUV может пережить кардинальную внешнюю трансформацию.

Машине достанется новый форм-фактор, который напоминает кросс-купе, а также крупная передняя часть кузова с большим капотом и С-образными фарами. Более того, у автомобиля больше не будет традиционной решетки радиатора – электрокару она попросту не нужна.

Футуристичности машине добавят скрытые в дверях ручки, а также задний фонарь, растянувшийся через всю корму. 

digital 2027 kia sportage compact suv wants to make the next gen rav4 and cr v jealous 3 1
Неофициальный рендер нового поколения Kia Sportage (tedoradze.giorgi)

Завершит список изменений набор хромированных выхлопных патрубков, которые в случае с электрической моделью будут служить лишь бутафорское назначение.

В Kia пока никак не комментируют судьбу следующего поколения Sportage. Сегодня эта модель уже продается в электрифицированной версии, в качестве движущей силы для которой служит гибридная система (связка ДВС, электромотора и батареи).

Более того, в линейке корейского автопроизводителя уже есть электрический кроссовер размером со «Спортейдж» – это Kia EV5, представленный еще в 2023 году. Но полную электрификацию главного мирового бестселлера этой компании это вряд ли остановит. 

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Фото:tedoradze.giorgi

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