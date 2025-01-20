ДомойАвтоновости сегодняNissan может выпустить новый кроссовер E-Trail

Nissan может выпустить новый кроссовер E-Trail

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Untitled design 2024 06 25T132436.093 2024 06 e34dd7d266cb21b13a6cd30c82380777 900x506 1

В гамме моделей Nissan долгое время представлен и чувствует себя вполне вольготно кроссовер X-Trail, известный также в США под именем Rogue. Это машина, оснащенная ДВС, без особых замашек в сторону электрификации – единственная ее «батарейная» версия является гибридом e-Power.

Но на днях в Сети начали ходить слухи о том, линейка моделей Nissan вскоре может пополниться новым кроссовером, который может оказаться братом X-Trail, но не бензиновым, а полностью электрическим.

В американские патентные органы была подана заявка на регистрацию нового товарного наименования E-Trail. 

2025 01 20 12.59.15 1
Скриншот с американского патентного ведомства National Trademark Application

Как следует из выгрузки под номером 98963390, оформленной 15 января 2025 года, речь идет о названии нового автомобиля.

Правообладателем заявлен головной офис Nissan в Японии, а не североамериканское подразделение, что может намекать на глобальную модель.

Никаких подробностей о потенциально новом кроссовере Nissan пока нет. Ранее японский автопроизводитель готовил другой электромобиль – Leaf.  В новом поколении этот хэтчбек, по слухам, обретет новый дизайн, оснащение и сменит форм-фактор с легковой 5-дверки на купе-кроссовер. 

Наш ТГ-канал и Google News

Фото:Nissan, соцсети

Читайте также:

Последние новости:

Хэтчбеку Sandero дадут версию, которой у него никогда...

В британских лесах обнаружили 22 украденных внедорожника Land...

В Китае готовят роскошный исполинский внедорожник на замену...

Какие автомобили покупают в Южной Корее: самые популярные...

Третье поколение Mazda CX-5 не узнают под капотом

Самый продаваемый SUV в мире готов обрести новый...

Внедорожный универсал Subaru Outback нового поколения унаследует кое-что...

Что с возрожденными Volga не так? Вопросов больше,...

В Россию пообещали завезти новейший кроссовер Nissan Murano

Кованые диски итальянского кроссовера Ferrari Purosangue стоят дороже,...

В Европе продают переделанный VW Up!, на котором...

В Китае создали аналог Land Rover Defender. Он...

Сколько километров прослужит Kia Sportage и не сломается:...

Внедорожную версию кроссовера Subaru Forester засняли в естественной...

У «хот-хэтча» Toyota GR Yaris появился «посаженный» вариант...

Toyota получила астрономический штраф за мошенничество с выбросами...

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+