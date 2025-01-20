Nissan может выпустить новый кроссовер E-Trail

В гамме моделей Nissan долгое время представлен и чувствует себя вполне вольготно кроссовер X-Trail, известный также в США под именем Rogue. Это машина, оснащенная ДВС, без особых замашек в сторону электрификации – единственная ее «батарейная» версия является гибридом e-Power.

Но на днях в Сети начали ходить слухи о том, линейка моделей Nissan вскоре может пополниться новым кроссовером, который может оказаться братом X-Trail, но не бензиновым, а полностью электрическим.

В американские патентные органы была подана заявка на регистрацию нового товарного наименования E-Trail.

Скриншот с американского патентного ведомства National Trademark Application

Как следует из выгрузки под номером 98963390, оформленной 15 января 2025 года, речь идет о названии нового автомобиля.

Правообладателем заявлен головной офис Nissan в Японии, а не североамериканское подразделение, что может намекать на глобальную модель.

Никаких подробностей о потенциально новом кроссовере Nissan пока нет. Ранее японский автопроизводитель готовил другой электромобиль – Leaf. В новом поколении этот хэтчбек, по слухам, обретет новый дизайн, оснащение и сменит форм-фактор с легковой 5-дверки на купе-кроссовер.