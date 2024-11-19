Новый Nissan Leaf станет купе-кроссовером, да еще и полностью электрическим

Компания Nissan завершает разработку электрической модели, которая придет на смену модели Leaf в 2025 году. Предполагается, что новый автомобиль получит высокий клиренс и купеобразный силуэт, став новомодным кросс-купе.

Дизайнеры французского портала «Largus» выложили первые изображения этой новинки японской марки. По мнению авторов рендеров, дизайн нового Leaf будет частично скопирован с концепт-кара Chill-Out образца 2021 года, но прототипу придадут серийной внешности за счет появления у него традиционных наружных зеркал, более компактных колесных дисков и слегка иного оформления передней части кузова.

Неофициальный рендер нового Nissan Leaf. Фото: Largus

В основе машины должна оказаться платформа CMV EV, ранее ставшая базой для таких электрических вседорожников альянса Renault-Nissan-Mitsubishi как Nissan Ariya и Renault Megane E-Tech.

Ожидается, что преемник Leaf получит некоторые силовые агрегаты, заимствованные у своих соплатформенников, а также систему полного привода e-4ORCE.

Концепт-кар Nissan Chill-Out 2021. Фото: Nissan

Производство кроссовера наладят в 2025 году на заводе Nissan в британском Сандерленде.

Ранее Daily-Motor писал, что Nissan может обанкротиться, если в течение года не найдет способы разобраться с долгами.