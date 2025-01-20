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Внедорожный универсал Subaru Outback нового поколения унаследует кое-что очень важное у Toyota

Текст: Алексей Шмидт
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Subaru близка к официальной премьере нового поколения своего универсала повышенной проходимости Outback. Автомобиль появился на свет в 1994 году и сейчас пребывает в шестой по счету генерации. Но дебют его следующей итерации уже не за горами. 

Более того, вместе с ним популярный внедорожный универсал «Субару» унаследует кое-что очень важное у другого японского автопроизводителя – Toyota.

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Неофициальный рендер Subaru Outback 7 поколения (Digimods Design)

Как можно судить по шпионским фото и неофициальным рендерам (иллюстрации в этой заметке), «Аутбэк» 7 поколения ждет существенный пересмотр внешнего дизайна. Но еще важнее, как он изменится с точки зрения техники.

В течение последних лет Toyota и Subaru сотрудничали в области электромобилей. А теперь, похоже, это партнерство распространится на гибридные технологии, ведь в новом Outback должна дебютировать гибридная силовая установка, разработанная как инженерами «Субару», так и «Тойоты».

В ее основу должен лечь 4-цилиндровый «оппозитник», который будет работать в сочетании с электрическим двигателем и системой полного привода.

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Неофициальный рендер Subaru Outback 7 поколения (Digimods Design)

Более того, помимо технической унификации с Toyota новинка Subaru может получить ряд новшеств внутри, которые будут срисованы с моделей ее партнера. 

На шпионских снимках интерьера Outback можно рассмотреть два больших экрана, один из которых расположен за рулем, а другой является частью новейшей информационно-развлекательной системы.

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Фото салона прототипа нового поколения Subaru Outback (Autonews)

Корпус «мультимедийки» представляет собой большой квадратный экран с пластиковым кожухом и физическими кнопками управления, идентичными тем, что используются «Тойотой». 

Это решение «Субару», вероятно, начнет использовать в ответ на критику собственной информационно-развлекательной системы, на которую жаловались как владельцы «Аутбэков», так и журналисты, проводившие тесты этой модели. 

Презентовать седьмое поколение Subaru Outback должны в ближайшие несколько месяцев.

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Фото:Digimods Design/YouTube

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