Внедорожный универсал Subaru Outback нового поколения унаследует кое-что очень важное у Toyota

Subaru близка к официальной премьере нового поколения своего универсала повышенной проходимости Outback. Автомобиль появился на свет в 1994 году и сейчас пребывает в шестой по счету генерации. Но дебют его следующей итерации уже не за горами.

Более того, вместе с ним популярный внедорожный универсал «Субару» унаследует кое-что очень важное у другого японского автопроизводителя – Toyota.

Неофициальный рендер Subaru Outback 7 поколения (Digimods Design)

Как можно судить по шпионским фото и неофициальным рендерам (иллюстрации в этой заметке), «Аутбэк» 7 поколения ждет существенный пересмотр внешнего дизайна. Но еще важнее, как он изменится с точки зрения техники.

В течение последних лет Toyota и Subaru сотрудничали в области электромобилей. А теперь, похоже, это партнерство распространится на гибридные технологии, ведь в новом Outback должна дебютировать гибридная силовая установка, разработанная как инженерами «Субару», так и «Тойоты».

В ее основу должен лечь 4-цилиндровый «оппозитник», который будет работать в сочетании с электрическим двигателем и системой полного привода.

Неофициальный рендер Subaru Outback 7 поколения (Digimods Design)

Более того, помимо технической унификации с Toyota новинка Subaru может получить ряд новшеств внутри, которые будут срисованы с моделей ее партнера.

На шпионских снимках интерьера Outback можно рассмотреть два больших экрана, один из которых расположен за рулем, а другой является частью новейшей информационно-развлекательной системы.

Фото салона прототипа нового поколения Subaru Outback (Autonews)

Корпус «мультимедийки» представляет собой большой квадратный экран с пластиковым кожухом и физическими кнопками управления, идентичными тем, что используются «Тойотой».

Это решение «Субару», вероятно, начнет использовать в ответ на критику собственной информационно-развлекательной системы, на которую жаловались как владельцы «Аутбэков», так и журналисты, проводившие тесты этой модели.

Презентовать седьмое поколение Subaru Outback должны в ближайшие несколько месяцев.