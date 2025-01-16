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Kia выпустит новый 7-местный кроссовер для развивающихся стран

Текст: Михаил Романченко
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Южнокорейский автогигант Kia решил обратить свое внимание на развивающиеся страны, в том числе Индию, где вскоре дебютирует его новый субкомпакт Syros. Следующей моделью в гамме автопроизводителя станет некий 7-местный кроссовер, который сейчас проходит под заводским наименованием MQ4i. 

По информации портала «Autocar India», новый трехрядный SUV «Киа» расположится в иерархии моделей компании выше Seltos и будет конкурировать на индийском рынке с такими моделями как Mahindra XUV700 и Tata Safari.

Ожидается, что новинка Kia получит гибридную силовую установку. В качестве нее пророчат 1,5-литровый бензиновый агрегат, состыкованный с электрическим мотором. Мощность системы пока не раскрывается.

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Kia Sorento

Что касается основы для модели, то здесь, скорее всего, будет использована платформа глобального вседорожника Sorento (N3). Причем у донора «паркетник» с заводским наименованием MQ4i унаследует не только «тележку», но некоторые другие технические компоненты. 

Выпуском нового 7-местного кроссовера Kia собираются заняться на предприятии в индийской Анантапуре, откуда машину будут поставлять на другие рынки развивающихся стран, в том числе в Юго-Восточную Азию.

Производственный план для этого проекта составляет сборку ежегодно около 50 тысяч единиц этой модели, предназначенной как для местного, так и зарубежного рынков. 

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Фото:Kia
ИСТОЧНИК:Autocar India

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