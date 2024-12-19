Новый компакт-кроссовер Kia Syros представлен официально

После того, как в декабре в Сеть выложили несколько тизеров, Kia провела официальную презентацию своего нового кроссовера Syros. Субкомпактный «паркетник» стал вторым в гамме SUV корейского автопроизводителя после Sonet, длина которого составила менее 4 метров.

Как и предполагалось изначально, внешне Kia Syros унаследовал дизайн у электрической линейки кроссоверов, в том числе Kia EV9. Но продавать машину пока будут только с бензиновыми и дизельными моторами, хотя не исключено, что впоследствии пару им составят и электрические силовые установки.

Kia Syros

Длина Kia Syros составила 3995 мм, ширина – 1800 мм, а высота – 1665 мм. Расстояние между осями машины равно 2550 мм, а объем багажника – 465 литрам.

Интерьер Kia Syros

Для кроссовера пока предложат два варианта двигателей – литровый турбобензиновый вариант на 120 лошадиных сил и 172 Нм, агрегатированный 6-скоростной МКПП или 7-скоростным «роботом», а также 1,5-литровый дизель на 116 «сил» и 250 Нм, трудящийся в связке с 6-скоростной «механикой» или 6-диапазонным «автоматом».

Kia Syros

Цены на машину объявят в феврале 2025 года, когда должны стартовать первые поставки таких автомобилей покупателям. Ожидается, что стоимость Syros составит около 1 миллиона индийских рупий или 1 миллион 230 тысяч рублей по нынешнему курсу.