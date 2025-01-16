Suzuki разработает новый электрический хэтчбек лоу-кост сегмента

Suzuki продолжает удивлять количеством проектов, которые собирается реализовать в новом для себя электрическом сегменте. Сначала японский автопроизводитель представил «батарейный» кроссовер eVitara, а недавно пообещал небольшой минивэн, который затем станет «Тойотой». Но останавливаться на этом компания, похоже, не собирается.

Как пишет портал «Autocar», в Suzuki начали работу над новым электрическим хэтчбеком начального уровня с кодовым названием Y2V, который должен появиться в продаже ориентировочно к 2028 году.

Источники сообщают, что это будет автомобиль лоу-кост сегмента, который получит небольшую литий-ионную батарею, которая окажется почти в 2 раза меньше, чем в кроссовере eVitara (60 кВт/ч против 35 кВт/ч).

Концепт-кар Suzuki eWX

В качестве основы для машины должен выступить представленный ранее концепт-кар Suzuki eWX.

Новый электрический хэтчбек Y2V должен стать частью плана японского автопроизводителя по запуску шести электрокаров к 2031 финансовому году. Итоговый список моделей может охватить различные сегменты рынка – от хэтчбеков до кроссоверов.

К концу десятилетия Suzuki ждет, что на электромобили будет приходиться порядка 15 процентов от общего объема ее продаж на мировом рынке.