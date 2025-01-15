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Suzuki планирует выпустить новый компактный электрический минивэн. Его скопирует Toyota

Текст: Ростислав Архипов
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maruti suzuki r3 concept 04

Японский автопроизводитель Suzuki активно взялся за развитие собственного сегмента электрических моделей. Первенцем в этом направлении для компании стал кроссовер eVitara, дебютировавший осенью прошлого года, а следующим проектом считается некий электрический минивэн.

Подробностей о проекте пока немного. Единственное, что известно доподлинно, это название автомобиля, зашифрованное в заводской документации – YMC. 

Maruti R3 Concept1 428x260 1
Концепт-кар Suzuki R3

Ожидается, что речь идет о полностью «батарейном» компактвэне, который будет позиционироваться на рынке как конкурент электрической версии Kia Carens.

В основу этой модели может лечь платформа Heartect-e, которая ранее была задействована Suzuki при создании еще не вышедшей в продажу электрической eVitara.

Maruti Suzuki R3 MPV Concept
Концепт-кар Suzuki R3

Вместе с «тележкой» Suzuki YMC может позаимствовать у кроссовера и его тяговые батареи емкостью 49 и 61 кВт/ч соответственно. Меньшему аккумулятору предстоит работать в связке с одним электромотором на 144 лошадиные силы, тогда как старший будет сопряжен с двумя электрическими двигателями мощностью 174 и 184 «силы» соответственно.

Но еще интереснее выглядит другая информация. Предполагается, что в рамках сотрудничества Suzuki и Toyota клон электрического компактвэна в течение 9-12 месяцев после премьеры модели «Сузуки» появится и у «Тойоты». 

Основными рынками сбыта обоих автомобилей будут страны Юго-Восточной Азии. 

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Фото:Suzuki

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