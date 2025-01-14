В Дубае сфотографировали уникальный гиперкар Koenigsegg Jesko Odin c «золотым» кузовом

Koenigsegg Jesko Odin является одним из 125 гиперкаров, которые были сделаны на заказ. Но среди них есть экземпляр, который выделяется на фоне остальных специальным предпочтением его покупателя – так называемым «золотым» кузовом.

Накануне этот автомобиль впервые был замечен на дорогах Дубая. Снимки машины опубликовали в социальных сетях.

Koenigsegg Jesko Odin с “золотым” кузовом (соцсети)

До этого такой гиперкар видели только на эскизах в 2021 году. Автомобиль отличается от других Jesko Odin тем, что в его корпус из углеродного волокна были вшиты настоящие детали, выполненные из чистого золота.

Koenigsegg Jesko Odin с “золотым” кузовом (соцсети)

Машина входит в часть линейки Jesko Attack, а не сборки Absolut, поэтому способна разгоняться до максимальной скорости в 479 км/ч. Всё благодаря своему 5-литровому бензиновому мотору V8 с двойным турбонаддувом, который развивает невероятные 1600 лошадиных сил.

Koenigsegg Jesko Odin с “золотым” кузовом (соцсети)

Утверждается, что ранее этим экземпляром Koenigsegg Jesko Odin владел кто-то из Испании, поскольку последним местом нахождения машины считалась Барселона. Но накануне ее засняли в ОАЭ с номерным знаком «1000», намекающим на недавнюю смену владельца.

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