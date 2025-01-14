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В Дубае сфотографировали уникальный гиперкар Koenigsegg Jesko Odin c «золотым» кузовом

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Koenigsegg Jesko Odin skjall carspotting

Koenigsegg Jesko Odin является одним из 125 гиперкаров, которые были сделаны на заказ. Но среди них есть экземпляр, который выделяется на фоне остальных специальным предпочтением его покупателя – так называемым «золотым» кузовом. 

Накануне этот автомобиль впервые был замечен на дорогах Дубая. Снимки машины опубликовали в социальных сетях.

Koenigsegg Jesko Odin Dubai
Koenigsegg Jesko Odin с “золотым” кузовом (соцсети)

До этого такой гиперкар видели только на эскизах в 2021 году. Автомобиль отличается от других Jesko Odin тем, что в его корпус из углеродного волокна были вшиты настоящие детали, выполненные из чистого золота. 

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Koenigsegg Jesko Odin с “золотым” кузовом (соцсети)

Машина входит в часть линейки Jesko Attack, а не сборки Absolut, поэтому способна разгоняться до максимальной скорости в 479 км/ч. Всё благодаря своему 5-литровому бензиновому мотору V8 с двойным турбонаддувом, который развивает невероятные 1600 лошадиных сил.

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Koenigsegg Jesko Odin с “золотым” кузовом (соцсети)

Утверждается, что ранее этим экземпляром Koenigsegg Jesko Odin владел кто-то из Испании, поскольку последним местом нахождения машины считалась Барселона. Но накануне ее засняли в ОАЭ с номерным знаком «1000», намекающим на недавнюю смену владельца. 

Ранее мы рассказывали о том, как один из китайских миллиардеров попытался доставить свой Rolls-Royce в собственные апартаменты на 44 этаж. В итоге это у него получилось. 

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Фото:Соцсети

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