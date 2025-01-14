Бюджетный рамный внедорожник Toyota на 7 мест за 2,5 млн рублей готов к выходу в продажу

В конце прошлого года Toyota представила новый большой рамный внедорожник Rangga. Автомобиль был построен на платформе дешевой версии пикапа Hilux Champ, продающейся только в Юго-Восточной Азии, и выглядел очень специфично, чем вызвал в интернете противоречивые отзывы.
Накануне выяснилось, когда этот вездеход станет доступен для покупателей и даже сколько будет стоить.
Первым рынком для Toyota Rangga станет Индонезия. Там продавать 7-местный внедорожник начнут в течение ближайшего месяца по цене от 25 тысяч долларов или 2,5 миллиона рублей.
Машина сохранит дизайн передней части кузова базовой модели (пикапа Hilux Champ), но получит коробчатое внутреннее пространство за центральной стойкой и расширенную крышу с рейтингами.
Внутри внедорожника расположится семь посадочных мест, скомпонованных по схеме 2+3+2, а интерьер машины, несмотря на заявленную бюджетность, сможет похвастаться кожаной отделкой, 7-дюймовым экраном мультимедийной системы и 2-зонным климат-контролем.
Силовой агрегат Toyota Rangga унаследует у родственного пикапа, легшего в его основу. У покупателей автомобиля будет выбор между 2-литровым бензиновым мотором на 137 лошадиных сил, либо 2,4-литровым турбодизелем, выдающим 147 л.с.
В базовой комплектации внедорожник предложат с 5-скоростной «механикой», а в самых дорогих вариантах с 6-скоростной АКПП.
На полный привод можно будет не рассчитывать – во всех версиях он будет исключительно задним. За пределами Юго-Восточной Азии внедорожник, скорее всего, не появится.