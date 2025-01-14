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Бюджетный рамный внедорожник Toyota на 7 мест за 2,5 млн рублей готов к выходу в продажу

Текст: Ростислав Архипов
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В конце прошлого года Toyota представила новый большой рамный внедорожник Rangga. Автомобиль был построен на платформе дешевой версии пикапа Hilux Champ, продающейся только в Юго-Восточной Азии, и выглядел очень специфично, чем вызвал в интернете противоречивые отзывы.

Накануне выяснилось, когда этот вездеход станет доступен для покупателей и даже сколько будет стоить.

Первым рынком для Toyota Rangga станет Индонезия. Там продавать 7-местный внедорожник начнут в течение ближайшего месяца по цене от 25 тысяч долларов или 2,5 миллиона рублей. 

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Пикап Toyota Hilux Champ, выпускаемый в Таиланде

Машина сохранит дизайн передней части кузова базовой модели (пикапа Hilux Champ), но получит коробчатое внутреннее пространство за центральной стойкой и расширенную крышу с рейтингами. 

Внутри внедорожника расположится семь посадочных мест, скомпонованных по схеме 2+3+2, а интерьер машины, несмотря на заявленную бюджетность, сможет похвастаться кожаной отделкой, 7-дюймовым экраном мультимедийной системы и 2-зонным климат-контролем.

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Внедорожник Toyota Rangga

Силовой агрегат Toyota Rangga унаследует у родственного пикапа, легшего в его основу. У покупателей автомобиля будет выбор между 2-литровым бензиновым мотором на 137 лошадиных сил, либо 2,4-литровым турбодизелем, выдающим 147 л.с.

В базовой комплектации внедорожник предложат с 5-скоростной «механикой», а в самых дорогих вариантах с 6-скоростной АКПП. 

На полный привод можно будет не рассчитывать – во всех версиях он будет исключительно задним. За пределами Юго-Восточной Азии внедорожник, скорее всего, не появится. 

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Фото:Toyota Indonesia

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