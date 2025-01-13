Новый кроссовер Suzuki, который сейчас продают в России, стал хитом в Японии среди молодежи

Кроссовер Suzuki Fronx появился в 2023 году. Родиной этого бюджетника стала Индия, откуда затем машину начали поставлять в другие страны. В какой-то момент такие «паркетники» добрались и до России и стоят сейчас у нас от 3,1 миллиона рублей.

Забавно, но в родной для компании «Сузуки» Японии такие машины начали предлагать одними из последних. И, как показывает практика, зря, ведь спрос на них оказался внушительным.

Еще до начала приема заказов дилеры Suzuki собрали в «стране восходящего солнца» около 9 тысяч заказов, что оказалось ровно в девять раз больше запланированного изначально показателя. А живые продажи и вовсе сделали Fronx настоящим хитом в Японии, причем в большинстве своем среди молодежи.

Как пишет портал «BestCar», основной причиной, по которой «Фронкс» так заинтересовал юную японскую аудиторию, стала не только бюджетная цена и форм-фактор кросс-купе, но и его грамотная тизерная компания, которая перед запуском модели прошла в интернете.

Маркетологи «Сузуки» поняли, на кого стоит делать акцент в продажах, и быстро переключились в покупках рекламы с телевидения и билбордов на соцсети, где чаще всего обитает молодежь.

Реклама Suzuki Fronx в японских соцсетях (BestCar)

Напомним, Suzuki Fronx продается в Японии в специальной для этого рынка модификации, оснащенной бензиновым атмосферным двигателем K15C мощностью чуть выше 100 лошадиных сил.

Мотор работает в сочетании с шестиступенчатым «автоматом», а также передним или полным приводом в зависимости от комплектации.

Цены на переднеприводный вариант Fronx в Японии начинаются от 2,5 миллиона иен (1,6 млн рублей), а за модификацию 4WD там просят 2,7 миллиона иен (1,8 млн рублей по нынешнему курсу).