Новый недорогой кроссовер Suzuki вызвал фурор в Японии: заказы в 9 раз превысили количество ожидаемых

В октябре 2024 года в Японию приехал новый бюджетный кроссовер Suzuki Fronx. Эта модель знакома покупателям из Юго-Восточной Азии, а также россиянам, поскольку с разной периодичностью ввозилась на наш рынок по параллельному импорту. Но появление Fronx на родине Suzuki вызвало настоящий фурор.

Как сообщает портал «Rushlane», субкомпактный «паркетник» с конца октября 2024 года в Японии собрал порядка 9 тысяч заказов. Это в 9 раз больше, чем ожидала сама Suzuki, когда везла на родину модель Fronx из Индии.

Одна из ключевых причин, почему Suzuki Fronx оказался столь желаем в Японии, связана с его ценовым диапазоном.

За машину там просят от 2 миллионов 541 до 2 миллионов 739 тысяч иен или 1,7 – 1,8 миллиона рублей, что является одним из самых низких прайсов в сегменте компактных SUV.

Напомним, Suzuki Fronx появился в 2023 году. Его производство налажено на территории Индии на заводе Maruti Suzuki. Длина кроссовера составляет менее 4 метров, а внутри может разместиться до пяти человек. Машина предлагается как в бензиновой, так и гибридной модификации, а также в варианте мотора, работающего на природном газе.