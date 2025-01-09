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Новый Hyundai Palisade произвел в Корее фурор: срок ожидания машины может составить 1 год

Текст: Ростислав Архипов
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Новое поколение флагманского внедорожника Hyundai, известного на мировом рынке как Palisade, появилось в конце 2024 года. Автомобиль перешел во вторую генерацию спустя шесть лет после официального дебюта. Все эти годы вседорожник пользовался высоким спросом, но его недавняя модернизация, похоже, готова сделать из него бестселлер.

Второе поколение Palisade вызвало настоящий фурор среди покупателей. Только за первый день с начала приема заказов корейский семейный SUV собрал более 33 тысяч заявок. Это третий результат за всю историю компаний Hyundai и Kia.

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Hyundai Palisade 2 поколения

Но ажиотажный спрос уже начал создавать корейскому автопроизводителю проблемы. Причем затрагивает он именно гибридную версию модели. 

Корейские СМИ сообщают, что желающие приобрести такой вариант Palisade могут столкнуться с тем, что им придется ждать свою машину до 1 года. 

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Hyundai Palisade 2 поколения

Напомним, в новом поколении «Палисад» заметно преобразился как внешне, так и технически. Машина способна похвастаться общей длиной, превышающей 5-метров, и колесной базой почти в 3 метра, что обеспечивает внушительный объем пространства внутри.

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Салон Hyundai Palisade 2 поколения

Одной из главных «фишек» модели стал ее девятиместный салон. Реализовать эту задумку эргономистам Hyundai удалось задействовав центральную консоль спереди, которая имеет поднимающуюся конструкцию. 

Кроме гибридной силовой установки с 2,5-литровым турбомотором и электрическим двигателем, обеспечивающим в совокупности 334 лошадиные силы, вседорожник предлагается в Корее также в версии с обычным «наддувным» ДВС мощностью 281 л.с. 

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Фото:Hyundai

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