Раскрыта уникальная фишка нового Hyundai Palisade, которая позволила сделать его супер-вместительным

В начале декабря Hyundai представил долгожданное новое поколение кроссовера Palisade – автомобиля, который известен в том числе российским покупателям.

В свежей генерации флагман SUV-гаммы корейского автопроизводителя значительно поменялся внешне и технически, а также обзавелся измененным оснащением. Но, пожалуй, одной из главных «фишек» этой модели стала возможность выбора 9-местной версии салона.

Новый Hyundai Palisade

Габариты Palisade во второй генерации остались практически без изменений. Тогда как эргономистам Hyundai удалось уместить внутри машины дополнительное девятое кресло? Все оказалось проще, чем многие думают.

Новый Hyundai Palisade

Специалисты корейского автопроизводителя решили, что для этого можно задействовать центральную консоль спереди, которая при желании будет способна превращаться хоть и в узкое, но кресло с собственным подголовником.

Новый Hyundai Palisade

Официальные продажи нового поколения «Палисад» начнутся в 2025 году. Причем предлагать машину будут как в девятиместной, так и 7-местной версии. В определенный период вседорожник должен доехать и до нашего рынка, если к тому времени в стране еще будет легализован «серый» импорт.