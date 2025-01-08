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Инсайдер назвал потенциальную цену новой Lada Niva Sport

Текст: Ростислав Архипов
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В конце декабря минувшего года «АвтоВАЗ» приступил к выпуску новой версии своего классического внедорожника Niva Legend. Машина, получившая приставку к названию Sport, только готовится к тому, чтобы встать на конвейер в серийной версии. Сборка товарных экземпляров автомобиля начнется не раньше весны этого года.

О том, сколько будет стоить Niva Sport, пока остается только догадываться. Журналисты уже строят свои предположения и уверены, что внедорожник вряд ли окажется дешевым.

Эту информацию сегодня косвенно подтвердил инсайдер паблика «Avtograd News», известного своими достоверными источниками внутри «АвтоВАЗа».

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Lada Niva Sport

Ему был задан вопрос от подписчиков о том, какой цены стоит ожидать от новой Lada Niva Sport, на что был получен следующий ответ:

«Отталкивайтесь от Bronto (специальная версия Niva, прим.ред). Bronto стоит полтора миллиона. Sport – нишевый продукт, поэтому считайте плюс 200 тысяч рублей минимум».

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Lada Niva Sport

Стоимость базовой комплектации Lada Niva Bronto в действительности составляет 1 миллион 435 тысяч рублей. Если информация инсайдера окажется верной, то за новую спорт-версию «Нивы» будут просить ориентировочно от 1 миллиона 635 тысяч рублей. И это в базовой комплектации.

Напомним, главным новшеством Niva Sport стало появление слегка иного дизайна, а также доработанной трансмиссии, подвески и, самое важное, другого двигателя.

Под капотом внедорожника расположился 1,6-литровый 16-клапанник мощностью 122 лошадиные силы и 151 Нм.

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