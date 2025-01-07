Первый исполинский вседорожник Xiaomi c 7-местным салоном подловили на тестах

В прошлом году компания Xiaomi представила свой первый автомобиль и вывела его в продажу. Седан, получивший имя SU7, стал настоящим бестселлером и был распродан в количестве более 130 тысяч единиц. Но в ближайшие годы портфолио производителя электроники, переключившего часть своего бизнеса на автопром, будет заметно расширен.

Доказательством этому служат свежие шпионские фотографии некоего прототипа, который, по слухам, будет первым вседорожником Xiaomi с 7-местным салоном, а также с гибридной силовой установкой, а не полностью электрическим двигателем.

На снимках машина выглядит максимально закамуфлированной, но даже с учетом маскировки видны ее внушительные габариты.

Прототип нового 7-местного вседорожника Xiaomi N3

Автомобилю предстоит заметно отличиться от седана SU7 и его производительной версии Ultra, готовящейся к выходу в 2025 году, причем как своим форматом, так и технически.

Ожидается, что большой внедорожник будет использовать двухмоторный силовой агрегат, одним из которых окажется ДВС, а другим электрический двигатель.

Новинка Xiaomi должна получить полный привод и стать главным конкурентом для таких моделей как Huawei Aito M9 и Li L9.

Презентовать новый исполинский вседорожник собираются в течение 2026 года.