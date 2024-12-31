Выяснилось, сколько автомобилей продала Xiaomi за 2024 год

Китайский бренд Xiaomi поставил перед собой на 2024 год амбициозные цели, которые подразумевали продажу не менее 100 тысяч автомобилей. И, что самое интересное, китайской компании удалось не только достичь этого показателя, но и превысить его. Все благодаря удачному седану SU7.

Согласно официальным данным, раскрытым «Ксияоми», в общей сложности за 2024 год по всему Китаю новоиспеченный автопроизводитель продал 130 тысяч машин.

Супер-высокий спрос

Xiaomi SU7

Столь ошеломляющие цифры для первого автомобиля гиганта, специализирующегося на смартфонах, дались ему легко. Для того, чтобы SU7 превысил плановые цифры продаж, компании понадобилось всего 9 месяцев.

Автомобиль начал пользоваться ажиотажным спросом с момента своего выхода в продажу этой весной. В первые минуты с начала приема заказов Xiaomi собрала порядка 50 тысяч заявок на приобретение этой машины.

Новые Xiaomi на следующий год

Xiaomi SU7 Ultra

В 2025 году компания собирается расширить ассортимент своих машин и готовится начать поставки к дилерам экстремальной версии SU7, известной как Ultra. Такая 4-дверка получит три электромотора общей мощностью 1548 лошадиных сил.

Помимо нее в гамме моделей Xiaomi появится первый кроссовер, который назовут YU7. Ожидается, что его будут продавать как в гибридной, так и полностью электрической модификации с отдачей около 680 лошадиных сил.