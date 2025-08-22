В Китае путают новый кроссовер Xiaomi с Ferrari: владельцы начали этим пользоваться

Вышедший в продажу в Китае совсем недавно кроссовер Xiaomi YU7 благодаря своему дизайну сразу же стал объектом шуток. За внешнее сходство с высокопроизводительным вседорожником Ferrari Purosangue в КНР местную машину даже прозвали «Farami».

Удачный дизайн привел к тому, что кроссовер был распродан практически сразу после запуска, а те автомобили, которые сейчас встречаются на улицах Китая, многие действительно путают с Ferrari.

Один из владельцев YU7 решил пойти дальше и избавился от логотипов Xiaomi, заменив их на шильдики «Феррари». Фотографию такого автомобиля удалось сделать одному из местных блогеров, заметивших кроссовер на парковке.

Xiaomi YU7 с эмблемами Ferrari

Эмблемы с гарцующим жеребцом на желтом фоне разместились спереди и сзади, а также на передних крыльях, как положено оригинальному кроссоверу Ferrari Purosangue.

В том, что новинку Xiaomi путают с «паркетником» компании «Феррари» нет ничего удивительного. Машины не только сильно похожи внешне, но и имеют практически идентичные габариты. Длина обеих составляет 4,9-метра, а колесная база равна 3-метрам.

Ferrari Purosangue

А вот технически это абсолютно разные автомобили. Если Ferrari Purosangue использует под капотом атмосферный бензиновый мотор V12 мощностью 725 лошадиных сил, который разгоняет его с места до 100 км/ч за 3,3-секунды (максимальная скорость составляет 310 км/ч), то Xiaomi YU7 задействует исключительно электромоторы (на 690 лошадиных сил).

От нуля до «ста» китайский кроссовер выстреливает за 3,2-секунды, но его максималка ограничена на отметке в 253 километра в час.

Кроме того, Xiaomi в 15 раз дешевле высокопроизводительного кроссовера Ferrari.