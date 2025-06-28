В Китае создали электромобиль, который выглядит как Ferrari, но стоит гораздо дешевле

Раньше китайские автопроизводители были известны своей тягой к копированию дизайна моделей популярных мировых брендов, но в последние годы отошли от этой практики. Впрочем, это не мешает им пользоваться наработками своих западных коллег.

К примеру с недавнего времени у тех, кто мечтает о дорогом кроссовере Ferrari Purosangue, появилась альтернатива за гораздо меньшие деньги – новый «паркетник» Xiaomi.

Машина этой китайской компании носит индекс YU7 и поразительным образом похожа на первый SUV автопроизводителя из Маранелло, но лишь внешне, а не технически.

Xiaomi YU7

YU7 – это полноценный электромобиль, созданный с использованием слогана «сделать инновационные технологии доступными для всех», что прямым образом отражается на его цене.

Если Ferrari Purosangue стоит как минимум 400 тысяч долларов (от 31,3-миллиона рублей), то новый китайский кроссовер от Xiaomi, напоминающий итальянский SUV с некоторых ракурсов, оценен более чем в 10 раз дешевле. За машину просят в КНР от 35 тысяч долларов (2,7-миллиона рублей).

При этом по мощности «поднебесный» аналог Ferrari практически не уступает своему визави. В самой производительной 2-моторной модификации Pro YU7 может похвастаться максимальной отдачей в 496 лошадиных сил и 690 Нм крутящего момента, разгоняясь от 0 до 100 км/ч всего за 4,3-секунды.