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В Китае создали электромобиль, который выглядит как Ferrari, но стоит гораздо дешевле

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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Раньше китайские автопроизводители были известны своей тягой к копированию дизайна моделей популярных мировых брендов, но в последние годы отошли от этой практики. Впрочем, это не мешает им пользоваться наработками своих западных коллег.

К примеру с недавнего времени у тех, кто мечтает о дорогом кроссовере Ferrari Purosangue, появилась альтернатива за гораздо меньшие деньги – новый «паркетник» Xiaomi.

Машина этой китайской компании носит индекс YU7 и поразительным образом похожа на первый SUV автопроизводителя из Маранелло, но лишь внешне, а не технически. 

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Xiaomi YU7

YU7 – это полноценный электромобиль, созданный с использованием слогана «сделать инновационные технологии доступными для всех», что прямым образом отражается на его цене.

Если Ferrari Purosangue стоит как минимум 400 тысяч долларов (от 31,3-миллиона рублей), то новый китайский кроссовер от Xiaomi, напоминающий итальянский SUV с некоторых ракурсов, оценен более чем в 10 раз дешевле. За машину просят в КНР от 35 тысяч долларов (2,7-миллиона рублей).

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При этом по мощности «поднебесный» аналог Ferrari практически не уступает своему визави. В самой производительной 2-моторной модификации Pro YU7 может похвастаться максимальной отдачей в 496 лошадиных сил и 690 Нм крутящего момента, разгоняясь от 0 до 100 км/ч всего за 4,3-секунды. 

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Фото:Xiaomi

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