Xiaomi объявляет срочный отзыв 1/3 проданных седанов SU7

Компания Xiaomi объявила о срочном отзыве с рынка более 116 тысяч электрокаров SU7 в версии Standart Edition, выпущенных в период с 6 февраля 2024 года по 30 августа 2025 года. Решение вступает в силу немедленно и затрагивает примерно треть совокупных продаж седанов SU7.

Утверждается, что в электрических 4-дверках Xiaomi была внезапно обнаружена проблема с системой автономного управления (в частности с функцией L2 Highway Pilot Assist), которая может некорректно распознавать ситуацию на дороге, предупреждать, а также управлять машиной в определенных экстремальных ситуациях на трассе.

Xiaomi SU7

Как пишет издание «Cnevpost», владельцам попавших под отзыв машин советуют незамедлительно доставить свои автомобили в сервисные центры Xiaomi, чтобы в них было проведено обновление программного обеспечения системы интеллектуального вождения.

Xiaomi SU7

Напомним, продажи Xiaomi SU7 стартовали весной 2024 года. За автомобиль просили от 216 тысяч юаней или 2,5-миллиона рублей по нынешнему курсу.

Впоследствии у этого седана появилась суперпроизводительная версия, получившая название Ultra. В ней за счет трех электрических моторов максимальная мощность машины составила 1548 лошадиных сил.

В апреле 2025 года такие 4-дверки стали продаваться на российском рынке по «серому» импорту. Цены на них начинались от 15,5-миллиона рублей.