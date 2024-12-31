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Верите или нет, но это внедорожники Suzuki Jimny

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Японское тюнинг-ателье DAMD представило очередной проект, который связан с местным рамным внедорожником Suzuki Jimny. 

Ранее эта же компания стилизовала такую машину под старый Ford Bronco, а затем и под Mercedes-Benz G-Class. Но на этот раз в качестве итогового результата тюнеры захотели увидеть не классические внедорожники, а легендарные спортивные автомобили.

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Suzuki Jimny в боди-ките DAMD под Lancia Integrale

Гаражные мастера создали для «Джимни» несколько боди-китов, которые способны превратить этот рамный вездеход в что-то очень похожее на знаменитые классические европейские шедевры Lancia Integrale и Renault 5 Turbo.

Как в первом, так и во втором случае,  Jimny обзавелся расширителями колесных арок и другими бамперами, а также стилизованными под оригинальные модели фарами и решеткой радиатора. 

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Suzuki Jimny в боди-ките DAMD под Renault 4 Turbo

Техническую часть авторы боди-кита решили не трогать, поэтому ни о каких спортивных составляющих таких машин говорить не приходится (в оригинале мощность Jimny составляет всего 105 лошадиных сил).

Тем не менее, они доработки точно выделят японский внедорожник на дороге на фоне остальных автомобилей и заставят многих фанатов автоспорта задуматься, что за машину они видят перед собой.

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Фото:DAMD

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