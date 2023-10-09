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Как превратить Suzuki Jimny в классический «Гелендваген» за 400 тысяч рублей: способ от DAMD

В этом поможет тюнинг-кит

Текст: Михаил Романченко
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Японское кастомное ателье DAMD на протяжении уже многих лет экспериментирует с внедорожниками Suzuki Jimny, за счет специального тюнинг-кита превращая их в копии Ford Bronco, Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-Class.

Накануне эта же компания анонсировала появление нового пакета доработок, который преобразит «Джимни» в «Гелендваген», но не обычный, а с изюминкой.

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Вместо того чтобы сделать японский рамный внедорожник похожим на G63 AMG, в DAMD решили удариться в старину и преобразить машину в ранний Mercedes-Benz G-Class конца 70-х и начала 80-х годов прошлого столетия. 

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Проект получил название Little G и включает в себя классическую радиаторную решетку с прорезями и защитой фар, а также узкий бампер с расположенными сверху блоками дальнего света. 

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В список других интересных деталей, которые достались «мини-Гелику», вошли: специальные накладки на дверях, задние фонари, копирующие светотехнику оригинального G-Class из 70-х, а также сиденья с характерной клетчатой обивкой. 

Весь комплект доработок для Suzuki Jimny от DAMD оценен компанией в 595 тысяч 100 иен или 403 тысячи рублей (причем не включает в себя экспедиционный багажник на крыше), но японцы дают возможность приобрести различные его детали, в том числе и по отдельности. 

Источник:Top Gear
Фото:DAMD

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