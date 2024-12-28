Популярный пикап Honda хочет в новое поколение: у него будет дизайн в стиле Passport

Долгожданное второе поколение популярного пикапа Honda Ridgeline ждет своего дебюта. Премьера реформенной машины может состояться уже в 2026 году. Как утилитарник с несущим кузовом поменяется внешне пока никто не знает, но независимые художники уже начали строить свои предположения.
Накануне студия «Digimods Design» выложила в интернет первые неофициальные изображения Honda Ridgeline нового поколения. На них машина оказалась очень похожа на одну другую модель компании.
Экстерьер в стиле Passport
На рендерах пикап «Хонды» унаследовал оформление передней части кузова у недавно модернизированного кроссовера Passport.
Машине достался такой же угловатый кузов, а также аналогичные капот, фары, решетка радиатора и бампер с серебристой губой, в которую встроены проушины для буксировочных крюков.
Корму художники срисовали с того же «Пасспорт», перенеся в эту часть пикапа фонари и бампер реформенного вседорожника, а также наградили его похожей черной глянцевой вставкой с шильдиком Honda.
Мотор от кроссовера
Вместе с внешностью Ridgeline должен перенять у кроссовера Passport и его новый двигатель.
Речь идет о 3,5-литровом атмосферном бензиновом V6, который выдает 289 лошадиных сил и 355 Нм крутящего момента. Парой к нему идет 10-скоростная АКПП и система полного привода i-VTM4 с собственными муфтами подключения задних колес.