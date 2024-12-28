Популярный пикап Honda хочет в новое поколение: у него будет дизайн в стиле Passport

Долгожданное второе поколение популярного пикапа Honda Ridgeline ждет своего дебюта. Премьера реформенной машины может состояться уже в 2026 году. Как утилитарник с несущим кузовом поменяется внешне пока никто не знает, но независимые художники уже начали строить свои предположения.

Накануне студия «Digimods Design» выложила в интернет первые неофициальные изображения Honda Ridgeline нового поколения. На них машина оказалась очень похожа на одну другую модель компании.

Экстерьер в стиле Passport

Неофициальный рендер Honda Ridgeline нового поколения (Digimods Design)

На рендерах пикап «Хонды» унаследовал оформление передней части кузова у недавно модернизированного кроссовера Passport.

Машине достался такой же угловатый кузов, а также аналогичные капот, фары, решетка радиатора и бампер с серебристой губой, в которую встроены проушины для буксировочных крюков.

Неофициальный рендер Honda Ridgeline нового поколения (Digimods Design)

Корму художники срисовали с того же «Пасспорт», перенеся в эту часть пикапа фонари и бампер реформенного вседорожника, а также наградили его похожей черной глянцевой вставкой с шильдиком Honda.

Мотор от кроссовера

Неофициальный рендер Honda Ridgeline нового поколения (Digimods Design)

Вместе с внешностью Ridgeline должен перенять у кроссовера Passport и его новый двигатель.

Речь идет о 3,5-литровом атмосферном бензиновом V6, который выдает 289 лошадиных сил и 355 Нм крутящего момента. Парой к нему идет 10-скоростная АКПП и система полного привода i-VTM4 с собственными муфтами подключения задних колес.