ДомойАвтоновости сегодняПопулярный пикап Honda хочет в новое поколение: у него будет дизайн в...

Популярный пикап Honda хочет в новое поколение: у него будет дизайн в стиле Passport

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
2026 honda ridgeline makes scripted debut looking like the new passport 3 1

Долгожданное второе поколение популярного пикапа Honda Ridgeline ждет своего дебюта. Премьера реформенной машины может состояться уже в 2026 году. Как утилитарник с несущим кузовом поменяется внешне пока никто не знает, но независимые художники уже начали строить свои предположения.

Накануне студия «Digimods Design» выложила в интернет первые неофициальные изображения Honda Ridgeline нового поколения. На них машина оказалась очень похожа на одну другую модель компании.

Экстерьер в стиле Passport

2026 honda ridgeline makes scripted debut looking like the new passport 2 1
Неофициальный рендер Honda Ridgeline нового поколения (Digimods Design)

На рендерах пикап «Хонды» унаследовал оформление передней части кузова у недавно модернизированного кроссовера Passport.

Машине достался такой же угловатый кузов, а также аналогичные капот, фары, решетка радиатора и бампер с серебристой губой, в которую встроены проушины для буксировочных крюков. 

2026 honda ridgeline makes scripted debut looking like the new passport 5 1
Неофициальный рендер Honda Ridgeline нового поколения (Digimods Design)

Корму художники срисовали с того же «Пасспорт», перенеся в эту часть пикапа фонари и бампер реформенного вседорожника, а также наградили его похожей черной глянцевой вставкой с шильдиком Honda.

Мотор от кроссовера

2026 honda ridgeline makes scripted debut looking like the new passport 4 1
Неофициальный рендер Honda Ridgeline нового поколения (Digimods Design)

Вместе с внешностью Ridgeline должен перенять у кроссовера Passport и его новый двигатель.

Речь идет о 3,5-литровом атмосферном бензиновом V6, который выдает 289 лошадиных сил и 355 Нм крутящего момента. Парой к нему идет 10-скоростная АКПП и система полного привода i-VTM4 с собственными муфтами подключения задних колес. 

Наш ТГ-канал и Google News

Фото:Digimods Design

Читайте также:

Последние новости:

Электрическая Hyundai Creta EV показалась в объективах фотошпионов 

Первый в мире суперквадроцикл с мотором и фарами...

Tesla начала продавать в Китае комплект оригинальной подсветки...

Внедорожник Toyota LC Prado получил пуленепробиваемый кузов от...

Mini-внедорожник Toyota за полцены Land Cruiser 300: подробности

Физик создал собственный Lamborghini Aventador, напечатав его на...

Новый минивэн BYD Xia появится в начале января:...

На продажу в России выставили новый кроссовер Hyundai...

Автосалоны России уже предлагают 9-местные Hyundai Palisade нового...

Sandero оказался европейским бестселлером этого года, Tesla Model...

ГАИ готовит новые штрафы для водителей: что поменяется...

Во Франции оценили новый внедорожник «АвтоВАЗа» – «Лада...

Всеми любимый рамный внедорожник Nissan вернули к жизни...

Hyundai создает футуристичную технологию лобового стекла, которая растапливает...

Владелец Tesla Cybertruck обнаружил траву, растущую в его...

Легендарная Toyota Celica в новом поколении может оказаться...

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+