Независимые дизайнеры показали новое поколение Honda Ridgeline

Для многих это будет сюрпризом, но в линейке Honda был и до сих пор есть собственный пикап, но не рамный, а с несущим кузовом. Машина, созданная для рынка США, носит название Ridgeline и выпускается там же в Штатах.

Теоретически для модели, появившиеся в 2016 году и до сих пор обновившейся только один раз, уже должно готовиться новое поколение. Какой дизайн может получить такой автомобиль накануне пофантазировали цифровые художники из студии «Theottle».

Неофициальный рендер нового Honda Ridgeline от Theottle

В своей работе авторы рендеров опирались на недавно переживший модернизацию кроссовер Honda Passport, являющийся родственником Ridgeline.

У соплатформенного вседорожника пикап, существующий пока лишь в цифровом виде, унаследовал оформление передней части. Машине достались такие же прямоугольные фары, узкая решетка радиатора и брутальный бампер.

Неофициальный рендер нового Honda Ridgeline от Theottle

Сзади автомобиль обзавелся слегка другими фонарями, которые сменили рисунок, но сохранили вертикальное расположение на кузове.

О технических изменениях в новом Ridgeline, если такой автомобиль действительно появится, можно только гадать. Не исключено, что пикап унаследует технику Passport, но не исключено, что ему достанется гибридная силовая установка, способная составить конкуренцию агрегату i-Force Max от Toyota Tacoma.