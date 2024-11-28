Независимые дизайнеры показали новое поколение Honda Ridgeline

Для многих это будет сюрпризом, но в линейке Honda был и до сих пор есть собственный пикап, но не рамный, а с несущим кузовом. Машина, созданная для рынка США, носит название Ridgeline и выпускается там же в Штатах.
Теоретически для модели, появившиеся в 2016 году и до сих пор обновившейся только один раз, уже должно готовиться новое поколение. Какой дизайн может получить такой автомобиль накануне пофантазировали цифровые художники из студии «Theottle».
В своей работе авторы рендеров опирались на недавно переживший модернизацию кроссовер Honda Passport, являющийся родственником Ridgeline.
У соплатформенного вседорожника пикап, существующий пока лишь в цифровом виде, унаследовал оформление передней части. Машине достались такие же прямоугольные фары, узкая решетка радиатора и брутальный бампер.
Сзади автомобиль обзавелся слегка другими фонарями, которые сменили рисунок, но сохранили вертикальное расположение на кузове.
О технических изменениях в новом Ridgeline, если такой автомобиль действительно появится, можно только гадать. Не исключено, что пикап унаследует технику Passport, но не исключено, что ему достанется гибридная силовая установка, способная составить конкуренцию агрегату i-Force Max от Toyota Tacoma.