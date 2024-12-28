Электрическая Hyundai Creta EV показалась в объективах фотошпионов 

О том, что популярный кроссовер Hyundai Creta станет электрокаром, известно еще с прошлого года. Тестовые прототипы такого автомобиля то и дело выезжают на дороги общего пользования, где их подлавливают папарацци. Недавно серию снимков Creta EV удалось сделать фотошпионам из Индии. Судя по ним, речь идет о финальной версии прототипа.

Как сообщает портал «RushLane», выложивший снимки «электро-Креты» в Сеть, Hyundai занимается омологационными испытаниями машины в рамках требований Ассоциации автомобильных исследований Индии (ARAI). Появление автомобиля в продаже намечено на 2025 год.

Шпионское фото Hyundai Creta EV (RushLane)

Ожидается, что внешне Creta EV будет по большей части копировать своего собрата с ДВС, но в салоне и в технической части окажется несколько другим.

Инсайдеры пишут, что главным новшеством интерьера электрического кроссовера станет 3-спицевое рулевое колесо, которое заменит «баранку» с плоским дном, использующуюся в бензиновой и дизельной «Крете».

Кроме того, сиденья машины получат эксклюзивную эмблему «CRETA Electric», а селектор трансмиссии расположится не на центральном тоннеле, а под рулем, как Ioniq 5.

Шпионское фото Hyundai Creta EV (RushLane)

Технические характеристики автомобиля пока не подтверждены, но ходят слухи, что электрокару достанется батарея емкостью 45 кВт/ч, обеспечивающая запас хода до 450 километров. Электромотор кроссовера, скорее всего, будет выдавать 138 лошадиных сил и 255 Нм крутящего момента.

Автомобиль заявлен как глобальный, а значит продавать его будут не только в Индии, но и в других странах. Официальную премьеру машины ждут 17 января на автосалоне в Дели.