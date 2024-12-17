Полностью электрический кроссовер Hyundai Creta EV: до премьеры остается совсем немного времени

До премьеры новой версии бестселлера Hyundai Creta остается ровно месяц. Официальная премьера кроссовера с приставкой EV, который будет работать исключительно на электричестве, состоится 17 января в рамках выставки Bhatat Mobility Show 2025 года в Индии.

Что известно о Hyundai Creta EV

Ожидается, что автомобиль станет главным конкурентом недавно вышедшего в продажу электрического SUV Suzuki e Vitara. Часть дизайна машина разделит с обычной Creta, но отличится от аналога с ДВС отдельными деталями вроде закрытой решетки радиатора, а также другими бамперами и аэродинамичными легкосплавными дисками, характерными для электромобилей.

Внутри машина должна обзавестись трехспицевым рулевым колесом, заимствованным у Hyundai Kona EV, а также контроллером селектора привода, расположенных рядом с рулевой колонкой. Кроме того, в салоне Creta EV ждут появления обновленной центральной консоли с двумя подстаканниками и кнопкой электронного стояночного тормоза, а также сдвоенных экранов мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов.

Какой двигатель и аккумулятор получит Hyundai Creta EV

Инсайдеры сообщают, что электрическая «Крета» будет работать от батареи емкостью 45 кВт/ч. Запас хода пока остается загадкой, но известна мощность электромотора машины, которая должна составить 138 лошадиных сил и 255 Нм. Электрический двигатель расположится на передней оси машины и обеспечит ей безальтернативный передний привод.

Сроки запуска

В продажу электрический кроссовер Creta EV поступит сразу после своего дебюта 17 января, но пока будет предлагаться только на индийском рынке.