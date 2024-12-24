Остановка «АвтоВАЗом» производства Лады Весты-универсал оказалась слухами

Компания «АвтоВАЗ» продолжает выпуск автомобиля «Лада Веста» в кузове универсал, несмотря на слухи об остановке производства этой модели.

Неделю назад в Сети появилась информация о том, что выпуск машин был приостановлен. К такому выводу пришли журналисты и блогеры, когда обнаружили в прайс-листах семейства «Весты» пометки «не производятся» напротив вариантов этой модели в кузове универсал.

Но, если верить инсайдерам, универсалы «Лады Весты» по-прежнему остаются на конвейере.

Паблик «Avtograd News», известный своими достоверными источниками внутри «АвтоВАЗа», пишет:

«С конвейера ВАЗа продолжают сходить автомобили Vesta в кузове «Универсал». Программа выпуска существенно снижена, но о прекращении выпуска данной модели речи не идёт, это к ничем не подкреплённым слухам в соцсетях».

Ранее это же издание опровергло информацию о прекращении производства внедорожников «Лада Нива Легенд».