ДомойАвтоновости сегодняОстановка «АвтоВАЗом» производства Лады Весты-универсал оказалась слухами

Остановка «АвтоВАЗом» производства Лады Весты-универсал оказалась слухами

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Vesta 3

Компания «АвтоВАЗ» продолжает выпуск автомобиля «Лада Веста» в кузове универсал, несмотря на слухи об остановке производства этой модели. 

Неделю назад в Сети появилась информация о том, что выпуск машин был приостановлен. К такому выводу пришли журналисты и блогеры, когда обнаружили в прайс-листах семейства «Весты» пометки «не производятся» напротив вариантов этой модели в кузове универсал.

Но, если верить инсайдерам, универсалы «Лады Весты» по-прежнему остаются на конвейере. 

Паблик «Avtograd News», известный своими достоверными источниками внутри «АвтоВАЗа», пишет:

«С конвейера ВАЗа продолжают сходить автомобили Vesta в кузове «Универсал». Программа выпуска существенно снижена, но о прекращении выпуска данной модели речи не идёт, это к ничем не подкреплённым слухам в соцсетях».

Ранее это же издание опровергло информацию о прекращении производства внедорожников «Лада Нива Легенд».

Наш Телеграм и Google News

Фото:Lada
ИСТОЧНИКAvtograd News

Читайте также:

Последние новости:

Инсайдеры опровергли остановку «АвтоВАЗом» сборки легендарной «Лады Нивы»

Менеджеры Volkswagen готовы отказаться от бонусов ради компании

Новый Mitsubishi Pajero Sport (2025) вновь засветился на...

Японские СМИ: слияние Honda и Nissan не окажет...

Ходят слухи, что Toyota воскресит минивэн Estima

Слухи

В США оценили новую Лада Нива Спорт от...

В России продали более 1,5 миллиона новых автомобилей в 2024...

Журналисты Формулы 1 назвали главные технические новинки, определившие...

Как может выглядеть кроссовер Kia Seltos 2 поколения...

Неофициальные рендеры

Россияне массово украшают автомобили к Новому Году, но...

Почти все водители электромобилей не променяют их на...

В России стартовали продажи исполинского американского пикапа за...

Инспектор ГАИ рассказал, почему лучше не складывать боковые...

Mazda CX-5 в новом кузове: появились изображения одного...

Неофициальные рендеры

Дочка «АвтоВАЗа» приступила к производству внедорожников «Лада Нива...

«АвтоВАЗ» рассказал, сколько в среднем получают работники заводов...

Загрузить больше

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+