Cadillac не собирается брать Риккиардо на роль боевого пилота в Формуле-1

В конце ноября компания General Motors объявила о том, что готовится выставить собственную команду в Формуле-1 под брендом Cadillac.

Сразу после этой новости в паддоке начали рассуждать на тему того, кто займет роль ее боевого пилота с ее дебюта в «Больших призах».

Одним из основных вариантов инсайдеры называли возвращение пилота Даниэля Риккиардо, уволенного из Racing Bulls во время сезона 2024 года. Но, как сообщает испанский портал «ESPN», владеющий информацией из стана австралийского гонщика, Cadillac не связывался с Риккиардо.

Более того, источник утверждает, что восьмикратный победитель Гран При «не заинтересован» в возвращении в Формулу-1 с этой командой.

Ранее стало известно, что Cadillac определился с поставщиком двигателей для своей команды в Ф-1. Им станет Ferrari.

Параллельно инженеры GM будут работать над собственным силовым агрегатом, который может дебютировать в болидах американского коллектива к 2028 году.