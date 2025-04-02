ДомойАвтоновости сегодняHonda распродаст детали мотора V10, с которым Айртон Сенна выигрывал в гонках

Honda распродаст детали мотора V10, с которым Айртон Сенна выигрывал в гонках

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
01 HRC Memorabilia Honda RA100E V10 F1 Engine 2 1

Памятные вещи из Формулы-1 в наши дни стали большим бизнесом. А когда к ним причастно имя одного из величайших автоспортивных легенд Айртона Сенны, то даже самые абсурдные сувениры выходят на новый уровень и становятся настоящими иконами, за которыми будут гнаться коллекционеры и простые фанаты. 

Недавно руководство Honda объявило о планах провести аукцион, выставив на него разобранные детали мотора V10, который помог Сенне выиграть его второй чемпионат мира в Формуле-1 в 1990 году. 

XPB 1027214 HiRes
Болид McLaren MP4/5B с Айртоном Сенной за рулем

Торги приурочены к запуску нового подразделения «Хонды», которое будет заниматься продажей памятных вещей из гонок по всему миру от двух до четырехколесной техники компании (Honda Racing Corporation).

Механики японского автопроизводителя аккуратно разобрали 3,5-литровые моторы RA100E, стоявшие на болидах McLaren MP4/5B, за рулем которых в 1990 году выступали Айртон Сенна и Герхард Бергер.

Бразилец одержал в том сезоне шесть побед, чего оказалось достаточно для завоевания чемпионского титула в личном зачете и третьего подряд Кубка конструкторов для тандема McLaren-Honda.

03 HRC Memorabilia Honda RA100E V10 F1 Engine
Распредвал мотора Honda RA100E

Двигатели, детали которых вскоре выставят на торги, были разобраны на предприятии HRC в городе Сакура.

Большая часть их деталей перед продажей была размещена в витринах и включает ассортимент таких элементов двигателя как: распределительные валы, поршни, шатуны и другие мелкие элементы. 

09 HRC Memorabilia Honda RA100E V10 F1 Engine
Поршни мотора Honda RA100E

Сколько будут стоить такие памятные для многих коллекционеров и простых фанатов Формулы-1 сувениры пока неизвестно.

Ответ на этот вопрос появится лишь после окончания торгов, намеченных на ближайшие несколько месяцев.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Honda, XPB Images

Читайте также:

Последние новости:

Mitsubishi L200/Triton нового поколения получил «версию для бедных»

В пятерке самых ликвидных автомобилей оказалась только одна...

Nissan March возвращается в виде близкого родственника Renault...

Старший брат Duster удивил ценой самой богатой версии

Новое поколение спорткара Honda NSX возродится в 2027...

Новый популярный и недорогой кроссовер Toyota показан на...

Новый седан Volkswagen Phaeton обещает стать проблемой для...

От Honda и VW до Omoda с Jaecoo:...

Dacia готовит недорогого конкурента Volkswagen Golf

Лучший мопед на планете от Honda скопирован в...

В Россию вернули самый надежный минивэн на планете

Вседорожник Hyundai Palisade нового поколения превратился в утилитарный...

Самый крепкий в мире Nissan Navara скоро расширит...

Большой и дорогой кроссовер Audi Q9 готовится к...

6 автомобильных брендов, машины которых по статистике ломаются...

«Заряженная» версия Hyundai Ioniq 6: первые изображения на...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+