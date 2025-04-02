Honda распродаст детали мотора V10, с которым Айртон Сенна выигрывал в гонках

Памятные вещи из Формулы-1 в наши дни стали большим бизнесом. А когда к ним причастно имя одного из величайших автоспортивных легенд Айртона Сенны, то даже самые абсурдные сувениры выходят на новый уровень и становятся настоящими иконами, за которыми будут гнаться коллекционеры и простые фанаты.

Недавно руководство Honda объявило о планах провести аукцион, выставив на него разобранные детали мотора V10, который помог Сенне выиграть его второй чемпионат мира в Формуле-1 в 1990 году.

Болид McLaren MP4/5B с Айртоном Сенной за рулем

Торги приурочены к запуску нового подразделения «Хонды», которое будет заниматься продажей памятных вещей из гонок по всему миру от двух до четырехколесной техники компании (Honda Racing Corporation).

Механики японского автопроизводителя аккуратно разобрали 3,5-литровые моторы RA100E, стоявшие на болидах McLaren MP4/5B, за рулем которых в 1990 году выступали Айртон Сенна и Герхард Бергер.

Бразилец одержал в том сезоне шесть побед, чего оказалось достаточно для завоевания чемпионского титула в личном зачете и третьего подряд Кубка конструкторов для тандема McLaren-Honda.

Распредвал мотора Honda RA100E

Двигатели, детали которых вскоре выставят на торги, были разобраны на предприятии HRC в городе Сакура.

Большая часть их деталей перед продажей была размещена в витринах и включает ассортимент таких элементов двигателя как: распределительные валы, поршни, шатуны и другие мелкие элементы.

Поршни мотора Honda RA100E

Сколько будут стоить такие памятные для многих коллекционеров и простых фанатов Формулы-1 сувениры пока неизвестно.

Ответ на этот вопрос появится лишь после окончания торгов, намеченных на ближайшие несколько месяцев.