Команда Cadillac F1 в Формуле-1 будет использовать моторы Ferrari

Спустя несколько дней после того, как Ferrari не удалось выиграть Кубок конструкторов в Формуле-1, итальянский коллектив заключил соглашение с новой командой Cadillac F1 на поставку ей моторов с 2026 года. Финансовые подробности сделки не разглашаются, но известно, что контракт рассчитан на несколько лет.

Компания General Motors совместно со своим брендом Cadillac, а также командой Andretti получили разрешение на присоединение к списку команд Ф1 с 2026 года совсем недавно.

GM пообещала, что приведет Cadillac F1 в состояние полностью заводского коллектива с 2028 года, разработав для ее болидов собственный двигатель.

А пока американская команда будет использовать двигатели Ferrari, которые сейчас приводят в движение не только ее машины, но и болиды другой американской конюшни – Haas F1.

Ранее мы рассказывали о подробности об ужине гонщиков Формулы-1 перед финальным этапом Гран При Абу-Даби, а также о сумме счета, покрыть который пришлось пилоту Вальтери Боттасу, завершающему карьеру в Ф-1.