В 2026 году в Формуле 1 появится команда Cadillac F1

Неофициальный рендер болида Cadillac F1 2026

Стартовая решетка Формулы-1 готовится к появлению на ней новой команды в 2026 году, поскольку GM и Cadillac наконец-то получили добро на создание собственного коллектива в самом элитном виде автоспорта. Окончательное решение было вынесено во время уик-энда Гран При Лас-Вегаса.

General Motors и команда Andretti объединились для того, чтобы как можно быстрее и качественнее подготовиться к дебюту в Ф1.

Утверждается, что в сезонах 2026 и 2027 годов GM будет использовать клиентские двигатели, прежде чем дебютировать со своим собственным мотором в 2028 году. На какого нынешнего производителя силовых установок американский автомобильный гигант будет полагаться в 2026 и 2027 годах пока неясно.

Тизер болида Cadillac F1 2026. Фото General Motors

За кулисами обсуждений о допуске в Формулу 1 нового коллектива, GM и Cadillac не теряли времени даром, собирая команду.

С начала 2023 года компании сосредоточилась на аэродинамике, разработке шасси, моделировании динамики транспортных средств и разработке программного обеспечения, распространив свои усилия на Индиану, Северную Каролину и даже Великобританию.

В GM уверены, что заложили достаточную основу для успешного дебюта в «Королевских гонках». Насколько оправдаются ожидания американского концерна узнаем только в 2026 году.