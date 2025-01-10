У болидов Ferrari в 2025 году будет новая раскраска

2025 год должен ознаменоваться для команды Формулы-1 Ferrari не только появлением нового гонщика в составе, но и другой ливреи.

По информации, пришедшей из Италии, «Скудерия» разрабатывает новый оттенок красного, чтобы внедрить его на еще не представленный болид с индексом SF-25, за рулем которого в этом сезоне будут выступать гонщики Шарль Леклер и Льюис Хэмильтон.

Эксперты ждут, что машины Ferrari будут иметь более насыщенный окрас, нежели в прошлом году, но вряд ли окажутся сильно темными, какими были на Гран При Тосканы 2020 года (заглавное фото).

Новую ливрею обещают представить 18 февраля, когда в Лондоне состоится совместная церемония презентации болидов всех 10 команд Ф-1.

На следующий день автомобиль Ferrari SF-25 проедет свои первые круги по гоночной трассе в рамках рекламных съемок, а затем примет участие в серии предсезонных тестов, которые предваряют начало нового сезона Формулы-1.