Сборка принципиально новой модели «АвтоВАЗа» Lada Iskra идет полным ходом

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» продолжает наращивать количество выпущенных автомобилей Lada Iskra в тестовом варианте. Пока речь идет исключительно о тестовых машинах, но впоследствии компания переключится на серийный выпуск этой модели.

Как сообщает инсайдерское сообщество «Avtograd News», с сегодняшнего числа конвейер «АвтоВАЗа» выпустит сразу 5 новых Lada Iskra в тестовой версии. Это будут машины белого и серебристого цвета.

Ранее российский автопроизводитель собирал «Ладу Искру» в тестовой модификации, но не более 3 единиц за смену:

«Сегодня 11 декабря на конвейере ВАЗа будет собрано уже 5 тестовых автомобилей LADA Iskra, белого и серебристого цвета, ранее собирали не более чем 3 штуки за смену, по понедельникам, вторникам и пятницам.

Количество постепенно увеличивается, хотя например пластик салона всё ещё наполовину технологический, без тиснения», – пишет сообщество Avtograd News в VK.