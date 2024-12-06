«Лада Искра»: что известно о главной новинке «АвтоВАЗа» этого года

Не так давно состоялся дебют одной из главной новинок «АвтоВАЗа» этого года – «Лада Искра». В продажу этот автомобиль, который по аналогии с «Грантой» и «Вестой» получит целое семейство, поступит уже в следующем году. Мы выяснили, чего можно ждать от этой модели, раскрыв о важной новинке Lada все известные на сегодня подробности.

Что за Lada Iskra

Лада Искра. Фото: Lada

Lada Iskra впервые была представлена в качестве шоу-кара еще летом этого года, когда «АвтоВАЗ» привез выставочный автомобиль на выставку ПМЭФ в Санкт-Петербург. Машина разрабатывалась много лет и создавалась под патронажем Renault, но с выходом французского автопроизводителя из состава акционеров тольяттинского автогиганта, инженерам Lada пришлось завершать его самостоятельно.

«Вазовцам» удалось сохранить для Iskra французскую платформу CMF-B, но с адаптированными под нее запчастями, имеющимися у поставщиков комплектующих в РФ.

Предполагается, что новинка расположится в модельном ряду «Лады» между моделями Granta и Vesta, а впоследствии окажется заменой первой, когда истечет срок ее жизненного цикла.

Какие кузова

Лада Искра. Фото: Lada

Продавать новинку «АвтоВАЗа» собираются сразу в трех типах кузова – седан, универсал и универсал-кроссовер. Последнему предстоит отличиться от остальных наличием увеличенного дорожного просвета и пластикового обвеса, прикрывающего арки и пороги.

Что по технике

Технические характеристики «Искры» уже известны. Машину будут продавать с двумя бензиновыми атмосферными двигателями на 1,6-литра мощностью 90 лошадиных сил и 106 «сил». Связку первому составит безальтернативная 5-ступенчатая МКПП, а второму как шестискоростная «механика», так и вариатор.

Сколько будет стоить Lada Iskra

О ценах на «Искру» пока доподлинно ничего неизвестно, но этим летом говорилось о вилке от 1 до 1,5 миллиона рублей. Инсайдеры полагают, что стоимость 4-дверки, появление которой ожидается весной 2025 года, составит примерно 1,1 миллиона рублей в базовой комплектации. Таким образом она будет подпирать стартовый вариант Lada Vesta, но не дотягиваться до «вазовского» флагмана в самых дорогих исполнениях.