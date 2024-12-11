«АвтоВАЗ» готовится отпраздновать миллионный выпущенный автомобиль в новейшей истории Lada

Компания «АвтоВАЗ» начала работы по подготовке к празднованию знаменательного события – выпуска миллионной машины Lada в рамках современной истории этого бренда.

Об этом сообщает издание «Avtograd News», ссылающееся на собственные источники внутри российского автопроизводителя.

В сообщении, размещенном в официальном паблике этого источника говорится следующее:

«Во всю идёт подготовка к торжественному мероприятию посвящённому выпуску первого миллиона автомобилей LADA в новейшей истории ВАЗа.

На обычном для таких случаев месте, это площадка возле напольного конвейера, идёт обустройство соответствующих атрибутов праздника, завтра, послезавтра, событие будет иметь место. Автомобиль будет скорее всего Vesta, возможно даже и Aura, во всяком случае стоит ждать высоких гостей и, соответственно, представителей различных медиа ресурсов».

Ранее мы рассказывали о том, что внедорожник Lada Niva Travel мог получить совершенно иной дизайн по сравнению с нынешним, но проект не пропустили маркетологи «АвтоВАЗа», посчитав убыточным.