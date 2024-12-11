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«АвтоВАЗ» показал какой могла быть Lada Niva Travel, но не стала

Как часто это бывает, все уперлось в деньги 

Текст: Алексей Шмидт
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Внедорожник Chevrolet Niva, впоследствии ставший Lada Niva Travel, который сегодня выпускает «АвтоВАЗ», мог выглядеть немного иначе. 

Изменить его дизайн было предложено еще в начале 2000-х, когда итальянские тюнеры из Bertone предложили совместному заводу General Motors и AvtoVAZ провести серьезное внешнее обновление одной из самых популярных в России моделей. 

Предполагалось, что в модернизации машины, которая теперь продается с именем Lada Niva Travel, разработчики пойдут по экстремальному сценарию и существенно перекроят всю визуальную сторону модели, сохранив лишь несущий каркас.

нива тревел
Полноразмерный макет обновленной Lada Niva Travel

В Bertone предлагали «GM-AvtoVAZ» заменить в тогдашней Chevrolet Niva все наружные кузовные панели за исключением крыши, однако в конечном счете все наработки по этому проекту отправились в корзину из-за того, что он оказался для совместного предприятия слишком дорогим.

Впоследствии «Нива Тревел» пережила рестайлинг (в 2009 году), но использовала уже совершенно иной проект кузовного ателье Bertone (признан банкротом в 2014 году).

Один из сохранившихся полноразмерных макетов рестайлингового внедорожника пару лет назад был продан неизвестному покупателю. Его фотографии недавно выложил телеграм-канал «Autopotoknews». 

Фото:t.me/autopotoknews

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