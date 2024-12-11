«АвтоВАЗ» показал какой могла быть Lada Niva Travel, но не стала

Внедорожник Chevrolet Niva, впоследствии ставший Lada Niva Travel, который сегодня выпускает «АвтоВАЗ», мог выглядеть немного иначе.

Изменить его дизайн было предложено еще в начале 2000-х, когда итальянские тюнеры из Bertone предложили совместному заводу General Motors и AvtoVAZ провести серьезное внешнее обновление одной из самых популярных в России моделей.

Предполагалось, что в модернизации машины, которая теперь продается с именем Lada Niva Travel, разработчики пойдут по экстремальному сценарию и существенно перекроят всю визуальную сторону модели, сохранив лишь несущий каркас.

Полноразмерный макет обновленной Lada Niva Travel

В Bertone предлагали «GM-AvtoVAZ» заменить в тогдашней Chevrolet Niva все наружные кузовные панели за исключением крыши, однако в конечном счете все наработки по этому проекту отправились в корзину из-за того, что он оказался для совместного предприятия слишком дорогим.

Впоследствии «Нива Тревел» пережила рестайлинг (в 2009 году), но использовала уже совершенно иной проект кузовного ателье Bertone (признан банкротом в 2014 году).

Один из сохранившихся полноразмерных макетов рестайлингового внедорожника пару лет назад был продан неизвестному покупателю. Его фотографии недавно выложил телеграм-канал «Autopotoknews».