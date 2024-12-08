Гонщики Формулы-1 «наели» в ресторане больше, чем на полмиллиона рублей: счет оплатил будущий безработный

Несколько дней назад в Сеть выложили совместное фото гонщиков Формулы-1, которых запечатлели во время ужина, посвященного окончанию сезона 2024 года. Встреча пилотов состоялась в преддверии Гран При Абу-Даби, проходящего в эти выходные в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

На ужине присутствовали 16 действующих гонщиков Ф1 из 20. Не было только Фернандо Алонсо, Лэнса Стролла, а также пилотов Haas в полном составе – Нико Хюлькенберга и Кевина Магнуссена.

Несмотря на сокращенный состав, пилоты «наели» на кругленькую сумму, которая составила 20 тысяч дирхамов или 538 тысяч рублей по текущему курсу.

Как правило, за такие ужины платит действующий чемпион мира, но на этот раз Макс Ферстаппен смог избежать этой участи, ведь оплатить счет решил пилот Sauber Вальтери Боттас. Именно он раскрыл стоимость ужина гонщиков Формулы-1 журналистам в Абу-Даби.

Что еще интереснее, вскоре Боттас окажется безработным. Финский пилот не нашел себе места в Ф1 на следующий сезон в роли боевого гонщика и, вероятно, покинет «Королевские гонки» после финального этапа в ОАЭ.