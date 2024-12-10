Кроссовер Toyota RAV4 нового поколения начинает обретать форму

Недавно Toyota вывела на первые тестовые испытания новое поколение своего кроссовера-бестселлера RAV4. Одетый в плотный камуфляж автомобиль не давал понятия о том, как он будет выглядеть без маскировки, но цифровой художник Танос Паппас исправил это, сбросив с его кузова пятнистую пленку с помощью фотошопа.

Автор рендера, опубликованного в австралийском издании «CarsGuide», считает, что самые главные изменения в экстерьере RAV4 произойдут спереди. Машине может достаться переделанное «лицо», где серьезным переменам подвергнутся форма фар, а также конструкция решетки радиатора, которая, вероятно, будет встроена в новый бампер.

Рендер нового поколения Toyota RAV4. Фото: Thanos Pappas/Garsguide

Но еще важнее, какие изменения произойдут под капотом одной из главных новинок «Тойоты». Предполагается, что машина продолжит работать как с обычными ДВС, так и с последовательно-параллельной гибридной системой, но теперь у автомобиля появится еще и подключаемый гибрид, обещающий совокупный запас хода более 1000 км.

Toyota RAV4 нового поколения шпионское фото

Габариты RAV4, скорее всего, останутся прежними. Нынешний кроссовер обладает длиной в 4,6-метра, шириной в 1,9-метра и высотой в 1,7-метра. Расстояние между его осями равно 2,7-метрам.

Презентация новинки может состояться уже в следующем году, но на глобальном рынке она появится не раньше начала 2026 года.