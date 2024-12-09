Владельцы Toyota предупреждают покупателей популярных пикапов компании об 1 крайне неприятном дефекте

Модельная гамма Toyota включает в себя немало моделей в кузове пикап. Один из самых популярных автомобилей в этой категории – Tacoma. Но, как оказалось, такие машины обладают неприятным дефектом, который способен затмить все плюсы этого утилитарника.

Владельцы Toyota Tacoma на профильных форумах предупреждают потенциальных покупателей этой модели о том, что машины 2024 года выпуска (4 поколение) страдают от протекающих люков в крыше.

По их словам, проблема может быть связана с уплотнителем. В идеале этот дефект легко исправить, однако своеобразный дизайн «Такомы» добавляет этой задаче несколько сложностей.

Чтобы получить доступ к уплотнителю, необходимо снять обивку потолка и вытащить весь люк наружу. Это может занять минимум несколько полных дней и стоить порядка 1850 долларов или 185 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту.

Другие владельцы дефектных машин пишут, что прошли через процедуру ремонта, но иногда он был неудачным.

Еще одной причиной протечек люков в Tacoma называют засорение дренажных трубок, расположенных в каждом углу этой кузовной детали.

Ранее стало известно, что Toyota Tacoma нового поколения столкнулась с серьезной механической проблемой. В ней стали выходить из строя автоматические коробки передач.