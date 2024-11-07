Toyota заменит коробки передач на Tacoma, но владельцы всё равно подают на нее в суд

Несколько месяцев назад Toyota выпустила бюллетень технического обслуживания для пикапа Tacoma 2024, пообещав заменить все коробки передач этой модели с застрявшим электромагнитным приводом контроля давления или приводом муфты гидротрансформатора, заблокированном в положении «выключено».

Однако обещание исправить ситуацию все равно не спасет японского автопроизводителя от судебных тяжб. Владельцы неисправных Tacoma подают на компанию коллективный иск, в котором утверждается, что 8-ступенчатые автоматические трансмиссии этого пикапа могут не переключаться на передачу, переходить в сервисный режим или включать скорости слишком резко, что приводит к их повреждению. Более того, жалобы идут в том числе на гидротрансформаторы, которые Toyota предлагает клиентам в качестве замены.

По словам одного из владельцев неисправного пикапа Tacoma TRD Sport 2024, его машина начала капризничать на пробеге менее 200 километров. Притормаживая перед светофором трансмиссия автомобиля резко сбросила передачу, затем машина немного ускорилась и сильно дернулась. С момента покупки мужчина сталкивался с этим странным поведением коробки передач десять-пятнадцать раз до тех пор, пока она не вышла из строя полностью.

В коллективном иске утверждается, что Toyota несет ответственность за умышленное сокрытие/упущение, нарушение явных и подразумеваемых гарантий, неосновательное обогащение и нарушение законов штата Калифорния о потребителях, рекламе и недобросовестной конкуренции.

Владельцы машин заявляют, что дефект подвергает их высокому риску получения травм или гибели.

Они требуют от компании компенсации за затраты на ремонт (прошлые и будущие), снижение стоимости при перепродаже и даже убытки для тех, кто продал свои пикапы со скидкой, утверждая, что они переплатили за предполагаемую безопасность и надежность, обещанные брендом Toyota.