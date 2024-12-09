Появились фотографии шикарного автопарка бывшего сирийского президента Башара Асада

Сирийское правительство рухнуло после того, как повстанцы захватили столицу страны – Дамаск. Экс-президент Сирии Барак аль-Асад сумел покинуть пределы государства, но после 24 лет правления оставил после себя чудеса роскоши, в числе которых значится и автопарк.

Судя по сделанным снимкам из гаража дворца Асада, в коллекцию бывшего сирийского президента входили десятки транспортных средств, от классических суперкаров и чрезвычайно редкого шестиколесного кемпера.

Основные жемчужины брошенного автопарка Асада включают в себя такие дорогие автомобили как: Land Rover Defender, множество Toyota Land Cruiser и FJ Cruiser, Ferrari F50, Audi R8, Mercedes-Benz SLS AMG и SL65 Black Series, а также легендарный Lamborghini Diablo.

Кроме всех них в гараже экс-президента Сирии припаркованы внедорожник Lamborghini LM002 и лимузин Mercedes-Benz 600 Grosser – крайне редкие машины.

Но еще интереснее на фоне них выглядит малоизвестный шестиколесный фургон 90-х годов Revcon Trailblazer, построенный на платформе OBS Ford F-350.

Ранее мы знакомили наших читателей с коллекцией другого ближневосточного лидера – султана Брунея, коллекция которого способна дать фору даже автопарку Башара Асада.