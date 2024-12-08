Новый 9-местный Hyundai Palisade сфотографировали внутри вплоть до третьего ряда

На этой неделе Hyundai провела виртуальную премьеру новой генерации кроссовера Palisade. Корейский вседорожник показали на официальных картинках, но вживую машина пока не представлена.

Тем не менее на днях фотошпионам из Сеула удалось запечатлеть реформенную машину без какого-либо камуфляжа и даже заглянуть в ее салон, сделав фотографии всего интерьера вплоть до третьего ряда сидений.

Интерьер нового Hyundai Palisade

Судя по количеству подголовников, которые можно насчитать внутри кроссовера, речь идет о новой 9-местной версии машины. Дополнительное, девятое по счету место предусмотрено спереди, где можно поднять центральную консоль вверх и создать компактное импровизированное кресло.

Интерьер нового Hyundai Palisade

Как видно на снимках, на каждом из рядов сидений (в том числе на третьем) имеется внушительное количество места для ног, а для пассажиров «галерки» предусмотрены собственные динамики, кнопки регулировки сидений и подстаканники.

Интерьер нового Hyundai Palisade

Никаких подробностей о технической стороне нового Palisade в Hyundai пока не рассказали. Ходят слухи, что автомобиль обзаведется гибридным вариантом, но какой двигатель ляжет в его основу пока неизвестно.

Полноценный дебют флагман SUV-линейки «Хендэ» должен справить в ближайшие недели.