Новый Hyundai Palisade представлен официально: пока только на картинках

Несмотря на слухи о том, что Hyundai отложит премьеру нового поколения кроссовера Palisade, корейский автопроизводитель все же решился показать автомобиль, правда пока только на официальных картинках.

Изображения, опубликованные компанией, демонстрируют интерьер и экстерьер нового флагманского вседорожника, который стал выглядеть более квадратно по сравнению с предшественником, переехал на новую платформу и впервые получил гибридную силовую установку.

Hyundai Palisade 2 поколения

Машине достался более строгий дизайн, который местами напоминает экстерьерные решения британского премиума, вроде Range Rover, а также другая оптика спереди и сзади, рельефный капот, сегментированная решетка радиатора и лаконичные боковины.

Интерьер Hyundai Palisade 2 поколения

В салоне одна из главных новинок корейского автопрома этого года обзавелась 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью и экраном мультимедийного комплекса аналогичной диагонали, объединенными под одним стеклом. Сама торпедо получила дутые формы, плавно перетекающие в простые по виду дверные карты с полукруглыми ручками.

Технические характеристики машины пока не раскрываются. Вероятно, они станут известны во время полноценной «живой» премьеры автомобиля.

Тем не менее инсайдеры полагают, что Palisade лишится своего 3,8-литрового бензинового мотора V6 и 2,2-литрового турбодизеля, вместо которых под капотом 3-рядного SUV расположится 2,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый агрегат с турбонаддувом (используется в Santa Fe), а также 2,5-литровая гибридная «четверка».