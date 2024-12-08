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Мул нового кроссовера Лада от АвтоВАЗа вновь тестируют в Тольятти

Опубликован шпионский снимок новинки

Текст: Алексей Шмидт
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Компания АвтоВАЗ продолжает испытания своего нового кроссовера, который построят на платформе модели Vesta. Как и в предыдущий раз, автомобиль был пойман во время тестов в Тольятти, но не в заводском обличии, а в так называемом тестовом «муле». 

Издание Avtograd News опубликовало фотографию такого прототипа, сопроводив снимок следующими словами:

«Носитель агрегатов будущего кроссовера на базе автомобиля Vesta продолжают тестировать на дорогах общего пользования в Тольятти».

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Фото: Avtograd News/VK

Ранее мы рассказывали о планах АвтоВАЗа представить новый кроссовер на базе Весты летом 2025 года. Машина может дебютировать в рамках международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

Предполагается, что такой автомобиль получит собственный дизайн, высокий клиренс, передний привод, турбомотор и вариатор одного из китайских производителей коробок передач.

Фото:Avtograd News/VK

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