Новый кроссовер «АвтоВАЗа», который могут назвать Lada B-Plus Cross: выяснились сроки премьеры

Компания «АвтоВАЗ», разрабатывающая на протяжении уже нескольких лет новый кроссовер Lada, готовится представить его уже совсем скоро. По крайней мере с таким обнадеживающим заявлением сегодня выступил глава российского автопроизводителя Максим Соколов, пишет телеграм-канал «Автопоток».

Журналисты ссылаются на заявление руководителя «АвтоВАЗа», в котором топ-менеджер в качестве сроков премьеры нового кроссовера называет лето 2025 год.

Кроме того, директор российского предприятия подтвердил, что новый «паркетник» Lada (сейчас на заводе машину называют B-Plus Cross), будет предлагаться исключительно в переднеприводной версии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что «АвтоВАЗ» хочет выпустить новый кроссовер Lada, который будет построен собственными усилиями инженеров компании.

В основу машины, по задумке авторов проекта, ляжет платформа Lada Vesta, но внешне автомобили практически не будут пересекаться между друг другом. Новый кроссовер «Лады», по слухам, получит от своего сородича лишь основание кузова, тогда как все его кузовные панели будут собственными.

От универсала Lada SW Cross кроссовер будет отличаться как минимум более высоким клиренсом и, возможно, «внедорожными» настройками работы трансмиссии (вероятно, китайского вариатора), а также собственным двигателем, в качестве которого может выступить турбомотор «поднебесного» производства.