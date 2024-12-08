АвтоВАЗ вернулся к разработке Лада Нива 3 поколения 

Компания АвтоВАЗ, долгое время работавшая над проектом Нивы 3 поколения, но не завершившая его, вернулась к разработке такого внедорожника. Об этом сообщает телеграм-канал «KhaDM», называющий себя бывший инженером АвтоВАЗа.

По словам источника, речь идет о том же автомобиле, который изначально строился на платформе Renault CMF-B-LS, но с уходом французского автопроизводителя из России планы по его созданию были заморожены.

Автор новости утверждает, что пока проект идет достаточно вяло, поскольку инженеры АвтоВАЗа пытаются перевести машину, изначально строившуюся на европейской архитектуре, на более устойчивую компонентную базу, состоящую из российских и китайских запчастей. Но, как показал пример с Лада Искра, реализовать эту затею может быть непросто.

Что за Лада Нива 3 поколения

Впервые о создании такого автомобиля стало известно много лет назад, а затем, в 2023-м году, оказалось, что АвтоВАЗ не отказался от идеи выпуска такого внедорожника даже несмотря на санкции и уход Renault.

Предполагалось, что Niva 3 генерации, разработанная совместно с «Рено», появится в конце 2024 года. Автомобиль должен был получить клиренс в 24 см, настоящую систему полного привода с «понижайкой», 5-дверный кузов, а также удлиненный вариант и дизайн, похожий на концепт-кар Lada 4×4 Vision.

Теперь же инженеры АвтоВАЗа подумывают над тем, как сделать машину достаточно компактной и по габаритам чуть крупнее актуальной Нивы Тревел.

Перспективы нового поколения Lada Niva

Появление такого внедорожника в ближайшее время ждать не стоит. Автомобиль нужен для того, чтобы после 2030 года заменить как сильно устаревший проект Нива Легенд, так и Нива Тревел.