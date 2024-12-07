«АвтоВАЗ» не отказался от идеи выпуска нового минивэна «Лада Вэн»

Не так давно «АвтоВАЗ» анонсировал дату премьеры новой модели «Лада», которая должна оказаться кроссовером, построенным на базе Vesta. Но помимо нее российский автопроизводитель готовит еще одну новинку на этой платформе, которая появится в более отдаленной перспективе и будет иметь совершенно иной кузов.

Речь идет о минивэне, который журналисты называют «Лада Вэн», но официальное название машины пока не раскрывается.

Что за Lada Van?

Репрезентационное изображение минивэна Лада Вэн

Lada Van – это проект нового минивэна «АвтоВАЗа», который будет построен на платформе семейства Lada Vesta. Как и в случае с кроссовером Lada B-Cross Blus (HGH), построенном на платформе «Весты», вэн получит аналогичную «тележку», но собственный форм-фактор и дизайн.

Автомобиль позаимствует у Vesta исключительно основание кузова, тогда как верхнюю часть машины инженеры «Лада» спроектируют с нуля.

Судьба проекта нового минивэна Lada

По данным инсайдеров, несмотря на отсутствие какой-либо официальной информации, «АвтоВАЗ» не отказался от проекта. Более того, сегодня он значится в документации автопроизводителя как автомобиль с индексом RGH.

Считается, что «Лада Вэн» в перспективе выступит в качестве замены для Lada Largus, который считается одной из самых устаревших в линейке компании моделей и имеет определенные проблемы с локализацией запчастей.

Когда «Лада Вэн» появится в продаже

Lada Largus

Появление нового минивэна, который почти наверняка будет иметь не классический для такого вида машин однообъемный кузов с высокой крышей, а двухобъемный по типу «Ларгуса», ждут следом за кроссовером на базе Lada Vesta – Lada B-Plus Cross. Его премьера, напомним, запланирована на лето 2025 года.

Не исключено, что первые анонсы очередной новинки «АвтоВАЗа» начнут появляться не раньше 2026 года.