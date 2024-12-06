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Новому Skyline хотят дать шанс несмотря на финансовые проблемы Nissan

Появление машины ждут в 2026 году

Текст: Михаил Романченко
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Не так давно в прессе стали активно обсуждаться финансовые проблемы Nissan, которые могут сильно ударить по бизнесу компании и в перспективе даже привести к банкротству японского автопроизводителя.

Считается, что автопроизводителю остался ровно год, чтобы решить все сложности и выйти из кризиса. Практически наверняка это приведет к сокращению количества проектов, готовящихся к выходу, но от возрожденного седана Skyline, похоже, японцы отказываться пока не готовы.

Слухи о выпуске нового «Скайлайн» ходили несколько лет. Причем в какой-то момент даже сообщалось, что речь будет идти не о седане, а о кроссовере, правда затем эта информация была опровергнута. 

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Nissan Skyline нового поколения. Автор: BestCar

По данным журнала «BestCar», Skyline нового поколения все еще находится в повестке и будет представлять собой не автомобиль с ДВС, а чистый электрокар с системной мощностью около 450 лошадиных сил.

Ожидается, что автомобиль увидит свет ориентировочно в 2026 году, а его ожидаемая цена составит от 6 до 8 миллионов иен или 4 миллиона 40 – 5 миллионов 390 тысяч рублей по действующему курсу валют. 

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Nissan Skyline нового поколения. Автор: BestCar

Седану должен достаться футуристичный дизайн, роднящий его экстерьер с концепцией Infiniti Qe образца осени 2023 года. 

Фото:BestCar

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