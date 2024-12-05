Премьера нового поколения кроссовера Hyundai Palisade отложена из-за политического скандала в Южной Корее

Hyundai собиралась провести премьеру нового, второго по счету поколения кроссовера Palisade, сегодня, 5 декабря. Предполагалось, что компания выпустит официальные изображения новинки, а затем покажет автомобиль вживую. Однако из-за политического скандала в Южной Корее показ одной из главных новинок «Хендэ» последних лет был отложен.

Ранее сообщалось, что в новой генерации Hyundai Palisade заметно преобразится с точки зрения дизайна. Машине предстоит получить экстерьер, роднящий ее с британским премиумом в лице Range Rover.

У трехрядного корейского кроссовера будет более квадратный силуэт с прямоугольными линиями кузова, а также элементами дизайна, выполненными в том же форм-факторе.

Шпионское фото нового Hyundai Palisade. Автор: Shorts Car

Технически автомобиль переживет не менее существенные перемены, чем внешне. Новому Palisade, если верить слухам, предстоит получить под капот новую линейку двигателей, в числе которых значится 2,5-литровый гибрид и аналогичный по объему бензиновый мотор с турбонаддувом. Оба выступят заменой для уходящего 3,5-литрового агрегата.

Точные сроки презентации Palisade 2 поколения после того, как премьера машины была отложена, пока не раскрываются.

Не исключено, что появление автомобиля перенесут на начало 2026 года. Примерно тогда же начнутся официальные продажи этой модели как в Корее, так и за ее пределами.